«آيفا» يشهد توزيع جوائز إنجازات بوليوود بأبوظبي

أعلنت «آيفا» عن ثلاث جوائز خاصة للإنجازات البارزة في تاريخ السينما الهندية، تقدمها للممثلين المخضرمين في الصناعة الذين حققوا إسهامات ملحوظة لسينما بوليوود.

سيقام حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» بنسخته الـ23 في جزيرة ياس بأبوظبي للعام الثاني على التوالي، يومي 26 و27 مايو الجاري، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، المطور الرائد في أبوظبي للوجهات والتجارب الغامرة، وذلك في الاتحاد أرينا، أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، والواقعة على الواجهة البحرية النابضة بالحياة في ياس باي.

وفي هذا الإطار، يتم تكريم «كمال حسن» بجائزة «الإنجاز البارز في السينما الهندية»، في حين يحصل الثنائي «ريتيش ديشموك» و«جينيليا ديسوزا» على جائزة «الإنجاز البارز في السينما الإقليمية»، بينما يحصد المصمم «مانيش مالهوترا» جائزة «الإنجاز البارز عن فئة أفضل تصاميم الأزياء في السينما الهندية».

وقد بدأ «كمال حسن» (68 عاماً)، مسيرته الفنية في سن السادسة، في الفيلم التاميلي (Kalathur Kannamma)، كما فاز بالجائزة الأولى من بين أربع جوائز وطنية حصل عليها عن أدائه كمعلم مدرسة في الفيلم التاميلي لعام 1982 (Moondram Pirai)، الذي أُعيد إنتاجه بعد ثلاثة أعوام باللغة الهندية.

وقد تميز «كمال» على مرّ السنين كممثل وصانع أفلام وكاتب سيناريو ومغني أفلام وراء الكواليس ومقدّم برامج تلفزيونية، من خلال العمل في أفلام ناطقة بلغة التاميل والتيلوغو والمالايالم والبنغالية، ويعتبر كمال حسن، الحاصل على جائزتي «بادما شري» و«بادما بوشان» الفخريتين، واحداً من أساطير السينما الهندية الحية.

وبهذه المناسبة، قال «كمال حسن»: «أشعر بالفخر والامتنان لكوني جزءاً من العديد من حفلات «آيفا»، التي تؤدي دوراً رائعاً في الترويج للسينما الهندية على الصعيد العالمي، ولمن دواعي سروري أن يتم تكريمي في دورة هذا العام من الحفل الذي يُقام مجدداً في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي».

فيما حقق «ريتيشك ديشموك» مسيرة مهنية ناجحة كممثل ومخرج، ففي عام 2013، أطلق شركة الإنتاج الخاصة به «مومباي فيلم كومباني»، حيث أنتج فيلمه الكوميدي الأول (Balak Palak)، الذي فاز بالعديد من الجوائز والتكريمات، كما قام «ريتيشك» و«جينيليا» معاً بإنتاج العديد من الأفلام الذي حققت إيرادات قوية على شباك التذاكر.

وشكّل مصمم الأزياء «مانيش مالهوترا» جزءاً أساسياً من صناعة الأفلام الهندية على مدار 33 عاماً، برع خلالها في ابتكار أزياء تقليدية بلمسات عصرية في العديد من الأفلام الهندية، ليتمكن بعدها من إطلاق العديد من الاتجاهات الجديدة في عالم الموضة على الشاشة الكبيرة وخارجها.

وخلال دورة هذا العام من حفل «آيفا»، سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة العديد من العروض الحية لعدد من ألمع الأسماء في بوليوود، ومن بينهم «سلمان خان» و«فارون دهاوان» و«كريتي سانون» و«جاكلين فيرناندس» و«راكول بريت سينغ» و«نورا فتيحي»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الرئيسي، الذي يقدمه «أبهيشك باتشاشان» و«فيكي كوشل».