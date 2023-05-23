فيلم مغربي يحصد 3 جوائز بـ«كان السينمائي»

محمد نجيم (الرباط)

استطاع الفيلم السينمائي المغربي «أزرق القفطان» لمخرجته مريم التوزاني أن يصنع الحدث ويلفت الأنظار إليه في مهرجان كان السينمائي، وذلك بتتويجه بثلاث جوائز في مسابقة النقد السينمائي للأفلام العربية، والتي يشرف عليها مركز السينما العربية في المهرجان ضمن دورته الـ 76، التي تُنظم في فرنسا وتستمر حتى 27 من مايو الجاري، ويترأس لجنة تحكيمها المخرج السويدي روبين أوستلوند.

فاز الفيلم السينمائي «أزرق القفطان» بجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن دور نسائي للممثلة وبطلة الفيلم لبنى أزبال، وجائزة أحسن تصوير لمدير التصوير البولندي فيرجيني سورج.

ويروي الفيلم «أزرق القفطان» قصة حليم ومينا، وهما زوجان يديران متجراً للخياطة التقليدية، حيث ينضم إليهما شاب يدعى (يوسف)، وهو تلميذ شاب يشاركه «المعلم» حليم الشغف بالخياطة، وخلال الأحداث تبرز عادات وتقاليد المجتمع وتلامس وتنتقد بعض العلاقات والظواهر غير السوية، وقد لعب أدوار البطولة في الفيلم كل من لبنى أزبال، صالح بكري، أيوب مسيوي، مونية لمكيمل، وحميد الزوغي.

وسبق للمخرجة المغربية مريم التوزاني أن أخرجت فيلمين قصيرين، هما: «الليلة الأخيرة» و«آية والبحر»، وتوجت أعمالها بالكثير من الجوائز محلياً وعربياً وعالمياً، خاصة فيلمها «أزرق القفطان» الذي حاز جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجائزة الجمهور في الدورة الـ40 من مهرجان السينما المتوسطية (أرتي-ماري) بباستيا، وجائزة الجمعية اليونانية لنقاد السينما.