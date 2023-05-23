الجسمي يشدو في افتتاح «سي وورلد جزيرة ياس»

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في حفل الافتتاح الرسمي المذهل للصرح الترفيهي «سي وورلد جزيرة ياس» في العاصمة أبوظبي، مقدماً في الحفل الأسطوري الأغنية الرئيسة للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية، متعاوناً في كلماتها وألحانها مع سيف فاضل وتوزيع موسيقى أحمد الرضوان.

حدث فريد

أعرب الجسمي عن فخره بتمثيل وطنه في هذا الحدث الفريد من نوعه، خاصة وأن «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» تُدشن للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وقال عبر تغريدة في جميع حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: تشرفت بتمثيل وطني الإمارات أمام العالم أجمع في حفل أسطوري لتدشين أكبر وأهم إنجاز تاريخي في المنطقة في عاصمتنا أبوظبي «سي وورلد جزيرة ياس».

«المحيط يجمعنا»

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بمشاركة فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفاً وعازفة إلى جانب حسين الجسمي، والمغنية الاسكتلندية «ريد»، وأقيم الحفل في ساحة عالم «المحيط يجمعنا»، ضمن عرض خاص بعنوان «محيط واحد مذهل»، والذي استخدم فيه تقنيات متعددة الوسائط، حيث تتناغم حركة أسطول من طائرات الدرون على إيقاع الصوت المكاني لتقدم شاشة عرض محيطية بارتفاع يصل إلى 15 متراً، تدور ضمن عالم «المحيط يجمعنا» بمساحة 218 متراً.

مطور رائد

وقام الجسمي بعد الانتهاء من فقرته الختامية للحفل، بجولة رسمية عبر أركان «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» بحضور محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة «ميرال»، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة «سي وورلد باركس آند انترتينمنت»، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرال»، ومجموعة من الضيوف على رأسهم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء، ومن ضمنهم سفراء الولايات المتحدة الأميركية واليابان وسنغافورة وبلجيكا لدى دولة الإمارات.وتعتبر مجموعة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع «سي وورلد باركس آند انترتينمنت»، الشركة الرائدة في مجال المدن الترفيهية التعليمية وواحدة من أهم المنظمات المتخصصة بعلوم الحيوانات في العالم.