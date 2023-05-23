«فن» تمكّن المواهب الإعلامية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة فن هويتها الجديدة منصة الاكتشاف الإعلامي، وتوفر المؤسسة منصات فنون إعلامية تهدف إلى تمكين الشباب الراغبين في خوض غمار النشاط الإعلامي في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتأسست المؤسسة عام 2012 تحت رعاية سمو الشيخة جواهر القاسمي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز الفنون الإعلامية، بما فيها التصوير الفوتوغرافي، صناعة الأفلام والفنون الإعلامية المتعددة الوسائط والرسوم لدى الأطفال والشباب. وتعد «فن» بيئة داعمة مبدعة لتمكين الجيل الشغوف واكتشاف أهدافهم المهنية والإبداعية والمشاركة في المنصات الإعلامية الـ 4 للخوض في رحلة استكشاف مذهلة. توفر المؤسسة التعليمية البرامج وورش العمل والفعاليات التي من شأنها ربط الأفراد الذين يتشاركون في طريقة التفكير والعمل في هذا المجال. وتنمي فن تقدير الفن الإعلامي وتعزز المعرفة بصناعة الإعلام، وتوفر للشباب الأدوات والموارد الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح والتطور في مجال ذات تنافسية عالية. وقالت مدير «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الشيخة جواهر القاسمي: نعتقد أن كل شخص لديه القدرة على إيجاد فن إعلامي رائع نساهم في اكتشاف وتنمية مواهبه الفريدة وإطلاق العنان لإبداعاته. وأضافت: نحن وبشغف كبير نعمل على تمكين الفنانين الشباب في الإمارات وتعزيز مجتمع إعلامي نابض بالحياة ودعم المواهب الشابة الناشئة. تمنح «فن» تجربة حقيقية للشباب من خلال مجموعة من المنصات الإعلامية المختلفة. وتهدف منصة صناعة الأفلام إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز نموهم ومساعدتهم على فهم جميع الخطوات التي تشملها صناعة الأفلام من التخطيط إلى التنفيذ. ويعمل الخبراء على تثقيف المشاركين في كل مرحلة بدءاً من تطوير المفهوم إلى تحرير المنتج النهائي، بما في ذلك تقنيات الإضاءة والصوت والكاميرا، بالإضافة إلى كيفية العمل مع الممثلين وسواهم من فريق العمل. وتقدم منصة التصوير الفوتوغرافي منهجاً عملياً يتيح للطلاب تعلم كيفية إنتاج أعمال فنية عالية الجودة، وتمنحهم أيضاً فرصة فريدة للتواصل مع المصورين الموهوبين والمحترفين الذي يقومون بتوجيههم ومنحهم المعرفة والخبرة. وتشمل البرامج السفر حول العالم بهدف إلهامهم من خلال معالم المدينة أو المناظر الطبيعية وسواها. أما بالنسبة لمنصة الوسائط المتعددة، فهناك ورش العمل التمهيدية التي تهدف إلى تطوير مهارات ومعرفة الأفراد في مختلف فنون الوسائط المتعددة، والتي تشمل الرسوم الرقمية التوضيحية، التصميم الرسمي، تصميم الويب، وفنون «المانجا» ورسوم الكاريكاتير. وتقدم ورش العمل التي يشرف عليها مدربون متمرسون نهجاً شاملاً، حيث يمكن للمشاركين تعلم أساسيات كل تخصص باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة. كما يمكن للأعضاء المشاركين تعلم كيفية تصميم الشعارات والملصقات والمواد المرئية الأخرى التي من شأنها أن تعكس رسالة فعالة من خلال استخدام لغة ترميز النص الفائق HTML وصفحات التنسيق النمطية CSS و«جافا سكريبت». وتساعد ورش عمل فنون «المانجا» في تعلم أساسيات خلق الرسوم التوضيحية بأسلوب «المانجا»، بما فيها تصميم الشخصيات وتقنيات سرد القصص. أما منصة الرسوم المتحركة فتم تصميمها لتعليم المشاركين كيفية إنشاء محتوى متحرك: الرسوم المتحركة التقليدية المرسومة باليد، الرسوم المتحركة التي يتم تصميمها بوساطة الكومبيوتر، تصميم الشخصيات، القصص المصورة، تصميم الصوت وسواها، وتتضمن برامج التدريس الشقين النظري والعملي. وتنظم «فن» فعاليات حول فنون الإعلام مثل «شاشة»، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تأسس عام 2013، والمهرجان ملتزم بتطوير وتعزيز الثقافة السينمائية للأطفال، وتعزيز قدراتهم الإبداعية وإظهار الأفضل في صناعة الأفلام، كما يلعب دوراً كبيراً في إنشاء محتوى إعلامي جديد للشباب والأطفال لإتاحة فهم أوسع للأفلام والثقافات العالمية وتعزيز السلام والتسامح، بالإضافة إلى تحقيق استيعاب عالمي لكيفية عمل الأشخاص من مختلف الثقافات في بيئة واحدة، وإيجاد التوازن ونمط حياة يناسب الجميع. ويشهد المهرجان حلقات نقاش بين اللجان المتخصصة والمشاركين وورش عمل في مجال السينما وصناعة الأفلام والمزيد من النشاطات.

