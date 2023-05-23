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«أبوظبي الدولي للكتاب» يستضيف أشهر الطهاة

«أبوظبي الدولي للكتاب» يستضيف أشهر الطهاة
23 مايو 2023 15:50

أبوظبي (الاتحاد) 

بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال دورته الـ32 القائمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والمستمرة حتى 28 مايو الجاري، نخبة من أشهر الطهاة المحليين والعالميين لتقديم عروضهم المتنوعة وأسرار وصفاتهم لزوار المعرض، وذلك انطلاقاً من إيمان المركز بأن الثقافة بمفهومها الواسع تشمل كل محتوىً راقٍ يرتقي بذائقة المتلقي، ويضيف إلى معرفته في مختلف المجالات، ويساعد في تحسين حياته وتعزيز مفهوم الاستدامة في علاقته بالطبيعة والبيئة المحيطة وفي ممارساته الحياتية.
أطباق وثقافات
«أطباق وثقافات» هو الركن الذي يخصصه المعرض في دورته الحالية لعروض الطهي، وهو محطة أساسية للطهاة الطموحين وعشاق فن الطهي، حيث يتم التركيز على إثارة حواسك وتركك برؤية جديدة ستشكل فارقاً إيجابياً في مكانتك في عالم الطهي، وذلك من خلال عروض يقدمها عدد من أكبر الطهاة محلياً وعالمياً، يستعرضون فيها مهاراتهم وتقنياتهم وتفوقهم في أشهر مطابخ العالم، حيث يعتلون المسرح ليعرضوا أساليبهم وخفايا تحضيراتهم وأفكارهم، ويشاركون مع الحاضرين أسرار إبداعاتهم في فنون الطهي.

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مؤثرون وطهاة
يستقطب ركن «أطباق وثقافات» طهاةً من مختلف الثقافات، عديدٌ منهم مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، نذكر منهم أصغر توأم شيف إماراتي، ميثاء وعبدالرحمن الهاشمي، الحاصلَين على شهادة دبلوم الطهي الاحترافي من المركز العالمي لفنون الطهي ICCA المعتمدة على مستوى الشرق الأوسط في عمر 13 سنة، ومصبح الكعبي من الإمارات، بأكثر من 76 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أحمد الزامل من الكويت والذي يتابعه أكثر من 4.2 مليون متابع، وعبير الصغير من لبنان، التي يتابعها أكثر من 3.7 مليون متابع، وليلى فتح الله من لبنان، بأكثر من 1.4 مليون متابع، وسلمى سليمان من مصر بأكثر من 200 ألف متابع.

 

أبوظبي الدولي للكتاب
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