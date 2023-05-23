باحث ألماني: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر مطلقاً

لا يرى الباحث الألماني في دراسات المستقبل، هورست أوباشوفسكي، أن في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تهديداً على البشر. وقال الباحث في مقابلة مع وكالة الأنباء الكاثوليكية «كيه إن إيه»: «الذكاء الاصطناعي ليس سوى عامل خطورة، لكنه لن يحل محل البشر مطلقاً، بل سيقلدهم بشكل ضعيف على الأحرى.

من المؤكد أنه سيغير أشياء كثيرة في المجتمع للأفضل أو للأسوأ. لذلك يجب أن نجد إجابات للأسئلة المتعلقة بما إذا كانت هذه التغييرات جيدة أخلاقياً، وما إذا كانت عادلة اجتماعياً، وما إذا كانت تجعل الحياة أفضل وتستحق العيش».

وذكر أوباشوفسكي أن موقفه تجاه المستقبل واضح بحكم وظيفته، وقال: «باحث المستقبل الذي لا يؤمن بالتغيير للأفضل يمكنه ترك وظيفته... ربما مُنحت موقفاً إيجابياً تجاه الحياة منذ مولدي». ويجري معهد أوباشوفسكي للأبحاث المستقبلية (OIZ) في هامبورج استطلاعات منتظمة بين السكان.

ويُنشر لأوباشوفسكي، غداً الأربعاء، كتاب جديد بعنوان: «عش بشكل أفضل بدلاً من امتلاك المزيد».