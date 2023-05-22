«أفضل سكين».. مُسابقة في معرض أبوظبي للصيد

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف تشجيع الأفراد وشركات تصنيع مُعدّات الصيد، أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مُسابقة «أفضل سكين صيد» للمرّة الأولى في تاريخه.

ويُسمح للأفراد والشركات بالمُشاركة، على أن يكون السكين من إنتاج عام 2022 أو 2023، وأن يُقدّم فائدة وخدمة جيدة لهواة الصيد ورحلات البر، من حيث سهولة حمله وتخزينه واستخدامه، بالإضافة إلى كفاءته وجودته ومتانته وأمانه وحماية اليد، وتتضمن المواصفات تعدد الاستخدامات ونوعية المواد المستخدمة في التصنيع ومدى استدامتها، ومقاومتها للظروف الجوية (الصدأ)، كما يجب أن يعكس التصميم ملامح تراثية ثقافية جمالية، خاصة بالنسبة للمقبض، وأن يكون السكين بسعر مناسب.. ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين للمعرض من 23 حتى 29 أغسطس المقبل.