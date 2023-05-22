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مربى الشارقة يطلق 8 سلاحف

مربى الشارقة يطلق 8 سلاحف
23 مايو 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف الثالث والعشرين من مايو كل عام، ينظم مربى الشارقة للأحياء المائية اليوم مبادرة بعنوان «إطلاق السلاحف»، ويقوم المربى بالتعاون مع بلدية الحمرية، بإطلاق 8 سلاحف من نوعي السلاحف الخضراء وذي منقار الصقر ذات أحجام كبيرة ومتوسطة، تتراوح أعمارها بين 5 سنوات إلى 30 سنة، وكان المربى قد تسلم السلاحف في غير عافيتها، وأعاد تأهيلها لضمان إمكانية إطلاقها، ويهدف الحدث إلى التأكيد على دور المربى في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الحياة البحرية والاهتمام بالبيئة والكائنات البحرية.

السلاحف
السلاحف البحرية
مربى الشارقة للأحياء المائية
الإمارات
الشارقة
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