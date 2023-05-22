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واتساب يسمح بميزة طال انتظارها

واتساب يسمح بميزة طال انتظارها
22 مايو 2023 22:42

منح واتساب المستخدمين واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل.
وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا في تدوينة اليوم الاثنين "حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب".
ومع نشر الخاصية عالميا في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على "إرسال".
ويمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "تعديل" في القائمة.
وستحمل الرسالة المعدلة وصف "معدلة"، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.
وتسمح التطبيقات المنافسة مثل تيليجرام وسيجنال للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل، كما أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لطائفة معينة من المستخدمين في العام الماضي.

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المصدر: رويترز
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