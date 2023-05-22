10 عادات تسهم في نجاح المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

لا يقتصر نجاح المرأة على الوظيفة الجيدة والراتب المرتفع، فقد تكون ناجحة في تربية أبنائها وتكوين أسرة سعيدة، وغالباً لدى النساء الناجحات في الحياة عادات وقواعد معينة تساهم في سعادتهن، حسبما ذكرها موقع «Hack Spirit» الأسترالي، ومنها:

التجديد

لا تخشى المرأة الناجحة أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بها وتجرب أشياء وتحديات جديدة، سواء كان ذلك في حياتها الشخصية أو البدنية أو العملية، فهي دائماً تضع أهدافاً طموحة وتعمل على تحقيقها.

المبادرة

تتحمل المرأة الناجحة المسؤولية ولا تمانع في الأخذ بزمام المبادرة للمضي قدماً وإنجاز المهام المطلوبة، لخلق الحياة التي ترغب بها.

الاستيقاظ مبكراً

تعتبر فترة الصباح الباكر أفضل الأوقات لتنفيذ الروتين والشعور بالإنجاز، سواء ببدء اليوم بممارسة التمارين التي تساعد على صفاء الذهن، أو تحديد الأولويات كي تتمكن من ترتيبها للحصول على يوم أكثر إنتاجية.

الابتهاج

تعني الابتسامة للمرأة الناجحة أكثر من مجرد مظهر جميل، فهي تساعد على الشعور بالاسترخاء والتحلي بالثقة والرضا عن النفس وكسب ثقة الآخرين.

الاهتمام بالنفس

تدرك المرأة الناجحة أنها تؤدي بشكل أفضل عندما يكون جسدها في حالة جيدة، لذلك تمنح نفسها بعض الوقت للحفاظ على صحتها الجسدية والعقلية.

الحياة الإجتماعية

تهتم المرأة الناجحة بخلق حياة اجتماعية غنية بالأصدقاء والأحباء من حولها، مما يعزز شعورها بالسعادة.

طلب المساعدة

رغم ثقة المرأة الناجحة في قدراتها، إلا أنها لا تخجل من طلب المساعدة في الوقت المناسب عندما تحتاج إليها، لتسد ثغراتها وتصبح شخصية قوية.

دعم الآخرين

تتعامل المرأة الناجحة مع الأشخاص من حولها بلطف دون أنانية، بل وتخصص بعض الوقت لتقديم المساعدة للآخرين، مما يمنحها الهدوء النفسي لعقلها وروحها.

عدم المقارنة

بدلاً من أن تضيع المرأة الناجحة وقتها في مقارنة نفسها مع الآخرين، تستغل إنجازاتهم كمصدر لإلهامها وتقدمها.

التخطيط

تدرك النساء الناجحات أن الاستثمار في أنفسهن عنصر أساسي للنجاح، لذا يسعين للحصول على المعرفة والعلم بخطط طويلة الأجل.