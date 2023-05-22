ياسمين صبري.. «فتاة خارقة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الممثلة المصرية ياسمين صبري على بطولة فيلم «دليلة»، من إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصويره نهاية العام الجاري، وتدور أحداثه في إطار الخيال العلمي، وتجسد فيه شخصية فتاة خارقة.

كما تعاقدت ياسمين على بطولة فيلم «أبو نسب»، وتجسد فيه شخصية حبيبة بطل العمل الذي تجمعه صلة قرابة بها، وتدور أحداثه فى إطار الكوميديا الاجتماعية حول شاب يعاني من تداخل صلة القرابة بحياته وتأثيرها عليه، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، ومحمد إمام الذي تتعاون معه للمرة الثالثة، بعد فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018.

وتواصل ياسمين تصوير مشاهدها في فيلم «البعبع» حيث تجسد شخصية زوجة أمير كرارة، وتتمتع بصفات مثالية بالوقوف بجانبه لمواجهة الصعوبات التى يتعرض لها، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا التشويقية حول مجرم تائب يسعى لكسب رزقه بالحلال، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن «توتا».