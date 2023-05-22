علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى حتَّا

يظنُّ معظم الناس أنّ بلاد الغرب هي موطن العجائب والغرائب، فتراهم يتفاخرون من ناحية أيُّ واحدٍ منهم قد زار بلاداً أجنبية أكثر من غيره، ولو نظروا حولهم لوجدوا أنّ الوجهات السياحية في بلادنا العربية متنوعة وتبعث على الفخر والإعجاب، ومن الوجهات المميزة التي أصبحت مقصداً لعشاق المغامرات والتحدي في الإمارات العربية المتحدة، مدينة حتّا، التي صُنِّفت كواحدة من أجمل 50 بلدة في العالم وفقاً لمجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأميركية، وتُعرف بأسماء عديدة مثل، دبي الجبلية أو أرض المستقبل.

تقع مدينة حتّا على بُعد 130 كيلومتراً جنوب شرق إمارة دبي، وقد ساهم مناخها المتميز وموقعها الجغرافي المرتفع عن سطح الأرض في جعلها محطّ أنظار السائحين الباحثين عن المتعة والمغامرة ومُحبِّي رحلات التخييم والأنشطة الجبلية.

تتميز حتّا بموقعها الجغرافي المميز، حيث تحيط بها الجبال الشاهقة من جميع الاتجاهات، وتتخللها أودية من أشهرها وادي الحتّاوي، ووادي المجرة، ووادي جيما، ووادي حتّا، ومن أشهر السدود في مدينة حتا، «سد حتا» الذي يُعتبر من أفضل الأماكن التي يقصدها السياح للاسترخاء والاستمتاع بجو الطبيعة الهادئة، والذي يحتوي على محمية طبيعية تابعة لإمارة دبي، ويُعد الخيار الأمثل لعشاق المغامرات والرياضات المائية بفضل احتوائه على بحيرة ضخمة إضافة إلى أودية أهمها وادي القحفي. يمكن للسياح ممارسة الرياضات المتنوعة فيه، كرياضة الكاياك ورياضة التجديف والإبحار، بالإضافة لتجربة التخييم والمبيت والاستمتاع بالأجواء الليلية إلى جانب البحيرة.

يمكنكم أيضاً قضاء وقت ممتع داخل «حديقة التلة»، سُميت الحديقة بهذا الاسم بفضل موقعها المميز على تلّة حتا السكنية، والتي تُعتبر من الأماكن الخضراء المميزة في مدينة حتا، فبفضل ارتفاعها يمكنك الحصول على إطلالات رائعة على المنطقة المحيطة، والتقاط بعض الصور الجميلة، كما تُعتبر مكاناً مناسباً لقضاء وقت عائلي ممتع، حيث يتوفر فيها أماكن رائعة للتنزه وملاعب آمنة للأطفال.

للراغبين في الاطّلاع على تاريخ مدينة حتا، يمكنكم زيارة «قرية حتا التراثية» التي تم افتتاحها عام 2001 في قلب مدينة حتا، وتضُم القرية ثلاثين مبنى قديماً، وقد شُيدت مبانيها باستخدام الأحجار الجبلية والطين وجذوع النخيل، ويمكن للزوار التنقل بين أرجائها للتعرف على مدينة حتا ما بين الماضي والحاضر، ومن أبرز معالمها الحصن الذي يضم الأسلحة المستخدمة قديماً.

وفي حال كنت تبحث عن مغامرة مميزة، يمكنك الذهاب إلى «حتا وادي هب» الذي يُعتبر من أفضل الوجهات الترفيهية في حتا، والذي يقصده الزوار من كل مكان، ويوفر العديد من الأنشطة الترفيهية للسياح، مثل ركوب الدراجات والخيول، ومسارات المشي الجبلية.

ومن الأماكن الأخرى التي يمكن زيارتها في حتا، مساجدها العريقة، حيث يوجد ثلاثة مساجد معروفة وهي، «مسجد الحيل»، و«مسجد الولاي»، و«مسجد الشريعة»، وهو أشهرها ويعود تاريخ بنائه لأكثر من 200 عام.

حينَ تنتهي رحلتك إلى حتّا، ستشعر بأنّ طاقة روحك قد تجددت، فهذه الأماكن مخصصة للتخلص من الطاقة السلبية الناتجة عن صخب المدن وتسارع وتيرة الحياة.