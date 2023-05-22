فهد بشمي.. «ساحر القلوب»

أطلق الفنان البحريني فهد بشمي، أحدث أعماله الغنائية «ساحر القلوب»، ضمن رؤية فنية متجددة، سيلاحظها الجمهور في أعماله الفنية المقبلة، التي ستصدر تباعاً مستقبلاً.

ويبني فهد بشمي رؤيته للأغنية التي يقدمها، على التجديد الموسيقي الذي انتهجه في أغنياته السابقة، والتي لاقت نجاحاً كبيراً عند طرحها، مثل «اجرحني استاهل»، و«ما بدي حب» و«من نظرة».

أغنية «ساحر القلوب» من كلمات وألحان عماد عيسى، وتوزيع موسيقي ومكس أكرم أحمد، ويراهن بشمي على اختيارته الفنية، التي تنطلق من تمسكه بالتراث البحريني خصوصاً والخليجي عموماً، في تقديم أشكال غنائية حديثه قريبة من الجمهور، لكنها بنفس الوقت تحافظ على أصالة الأغنية ورونقها.

ويقول بشمي، إنه يتشرف بتقديم أعمال فنية ترضي ذائقة الجمهور الخليجي والعربي، ويعتبر أن الأغنية اليوم تبنى على الجمل الموسيقية التي تجذب الأذن إليها، ولهذا السبب تجده متحمساً لتقديم العمل الغنائي الذي يعيش في ذاكرة الناس.

ويبين بشمي أن اختياراته الغنائية لا تحدها لهجة معينة، بل تنطلق من فكرة الأغنية ومدى ملائمة كلامها لذوق الجمهور، ولهذا السبب يدخل في ورشة فنية للخروج بأعمال غنائية تترجم إحساس المتلقي، ويرفض الغناء بمبدأ تقديم الأعمال الجاهزة التي تخلو من روح مبدعيها فنياً.