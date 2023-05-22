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عودة "انستجرام" بعد عطل على مستوى العالم

لوحة مفاتيح موضوعة أمام شعار انستجرام المعروض في هذا الرسم التوضيحي
22 مايو 2023 07:20

عاد موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي للعمل عبر الانترنت مرة أخرى بعد أعطال استمرت ساعات على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته الشركة. وكان موقع "داون ديتيكتور" الذي يتتبع حالات الأعطال، قد أفاد يوم الأحد بتلقي 56 ألفا و 628 بلاغا في حوالي الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأظهرت خريطة موقع "داون ديتكتور" أن الأعطال منتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع بلاغات عن انقطاعات قادمة من الولايات المتحدة وأستراليا أيضا. وقال موقع انستجرام في الساعة 0119 من صباح اليوم الإثنين، إنه تم حل المشكلة التي تسببت في الأعطال.

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وبدت خدمة مشاركة الصور والفيديو وكأنها متصلة بالإنترنت مرة أخرى قبل الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين. ووفقا لداون ديتكتور فإن 92% من حالات الانقطاع كانت على التطبيق، و 6% عبر الموقع الإلكتروني و 2% عند تسجيل الدخول.

وكان انستجرام قد توقف عن العمل في 9 مارس ، حيث أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات مماثلة.

المصدر: د ب أ
انستجرام
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بريطانيا
استراليا
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