الاستدامة محور أمسية خريجي «السوربون أبوظبي»

نظمت جامعة السوربون أبوظبي أمسية لخريجيها تحت شعار «السجادة الحمراء، والقلوب الخضراء»، ضمن مبادرتها في مجال الاستدامة «Go Green 2023»، وبهدف التعريف بأهمية الحداثة والتقدم التكنولوجي والابتكار في ترسيخ مستقبل أكثر استدامة، وشارك في الحدث 400 خريج بالإضافة إلى الإدارة العليا للجامعة

وتحدث الدكتور ماجد الخميري، نائب رئيس الجامعة، عن الاستدامة في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، وشدد على أهمية دور الجامعة وخريجيها في تنمية الوعي البيئي، وتعزيز الممارسات المستدامة، وعرضت روضة المريخي، رئيسة مجلس أمناء الخريجين، وجهة نظرها وتجربتها بصفتها خريجة الجامعة، وركزت بشكل خاص على التغييرات المقبلة التي سيخضع لها المجلس. أبوظبي (وام)