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اختتام فعاليات مهرجان شمس للإبداع

اختتام فعاليات مهرجان شمس للإبداع
22 مايو 2023 01:59

الشارقة (الاتحاد) 

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اختتمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «شمس للإبداع، بعد 3 أيام شهد خلالها المهرجان إقبالاً لافتاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ومشاركة واسعة من أصحاب المشروعات الناشئة والحرفيين والمبدعين، الذين عرضوا إنتاجهم وابتكاراتهم الفنية.. وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام: حققت النسخة الأولى نجاحاً مميزاً حيث احتضنت العديد من المواهب المحلية، وأتاحت لها فرصة الالتقاء والتواصل مع المجتمع، وعرض مشاريعهم المبتكرة، وتحفيزهم لمتابعة شغفهم الإبداعي، مؤكداً حرص «شمس» على صناعة الفرص للاستثمار في الكفاءات والمواهب ورواد الأعمال الطموحين.

مدينة الشارقة للإعلام
الشارقة
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