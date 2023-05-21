الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

داليا مصطفى: «علاقة مشروعة».. نقلة نوعية

داليا مصطفى: «علاقة مشروعة».. نقلة نوعية
22 مايو 2023 01:59

سعيد ياسين (القاهرة)

قالت داليا مصطفى، إنها لم تتوقع ردود الأفعال الجيدة التي حققها مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي ناقش قضايا اجتماعية شائكة عبر 15 حلقة، وعُرض خلال النصف الأول من رمضان الماضي.
 وأوضحت داليا أنها بذلت مجهوداً كبيراً في تجسيد شخصية «عالية»، الزوجة التي تتفانى في خدمة أولادها وزوجها، وتتحمل المواقف الصعبة لتصل بأسرتها إلى بر الأمان، ولكنها تكتشف زيجة ثانية لزوجها من صديقتها المقربة إليها.
واعتبرت مصطفى «علاقة مشروعة» محطة مهمة ونقلة نوعية في مشوارها الفني، وقالت إن دورها فيه كان جديداً ومختلفاً عن أدوارها السابقة، مع نص متماسك وممتع للمؤلفة سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي الذي أضاف الكثير إليها.
 ولفتت إلى وجود نماذج كثيرة شبيهة بـ«عالية» على أرض الواقع، رغم جمالها واهتمامها ببيتها وأولادها وزوجها، إلا أنها تتعرض للخيانة، وهو ما يمثل أحد أسباب الطلاق في الآونة الأخيرة.
وأرجعت داليا إقبال الجمهور على المسلسل، إلى القضايا والمشكلات التي طرحها ولمست العديد من الأسر، وفي مقدمتها العنف ضد المرأة، وانشغال بعض الآباء والأمهات عن متابعة أولادهم بصورة جيدة أثناء مرحلة المراهقة، وتغير أحوال الأزواج الذين يتعرضون لضغوط حياتية وإنسانية تدفعهم للدخول في علاقات جديدة، والفتور في العلاقات نتيجة الانشغال بالعمل والأولاد، ومساوئ الزواج الثاني مهما كانت، وأثرها السلبي علي الأسرة.
وقالت إن خلق مواسم جديدة خلال السنوات الأخيرة وظهور المنصات الإلكترونية سمح بعرض العديد من المسلسلات طوال العام، وأن مسلسلات الخمسة عشرة حلقة هذا العام فتحت المجال لهذا النوع من الدراما، التي كانت منتشرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إلى جانب السباعيات.
 وأشارت داليا إلى أن هذا التكثيف يثري العمل ويجعله أكثر تشويقاً ويخلصه من المط والتطويل، ومن ثم انصراف الجمهور عن المسلسلات الطويلة، وهذا لن يمنع ظهور مسلسلات طويلة شريطة أن تحتمل أحداثها ومضمونها تقديمها في 30 أو 60 حلقة.
وعن سبب عدم تعاونها في عمل مع زوجها الممثل شريف سلامة، قالت إنهما ينتظران التعاون المشترك بينهما شريطة العثور على نص يناسبهما، وأنهما يتبادلان الآراء في الأعمال التي تعرض عليهما، ويشجع كل منهما الآخر ويدعمه بقوة.

داليا مصطفى
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©