6 طرق.. تُعلّم  طفلك «الامتنان»

القاهرة (الاتحاد)

يريد الآباء والأمهات أن يكون أطفالهم سعداء وناجحين، إلا أنهم يتجاهلون إحدى أهم العادات الحاسمة لتحقيق ذلك، الشعور بالامتنان، الذي يساعد الطفل على تقدير ما لديه، فقد ذكرت جريدة «Hindustan Times» الهندية، ممارسات بسيطة لتنمية الامتنان لدى طفلك، وهي:

القدوة

يتعلم الأطفال بشكل أفضل من الأمثلة الحية وتصرفات الكبار من حولهم، حيث يمكن أن يؤدي تعبيرك عن امتنانك أمام أبنائك إلى إلهامهم للشعور بالامتنان أيضاً.

شكر الآخرين

شجع طفلك على أن يقول «شكراً»، عندما يتصرف شخص ما بطريقة لطيفة، مما يساعده على تقدير الآخرين والتعرف على الصفات الخيرة في البشر.

تدوين النعم

شجع طفلك على كتابة ثلاثة أشياء يشعر بالامتنان بسببها كل يوم، ويمكن أن يساعده ذلك في التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته، والشعور بالرضا والتقدير.

التطوع

تساعد أعمال التطوع طفلك على تنمية الشعور بالتعاطف مع الآخرين وتقدير ما يملكه من نعم، ابحث عن عمل تطوعي يثير شغف طفلك ويمكنك التطوع معه إذا أمكن.

التجارب

ساعد طفلك على التركيز على امتلاك الخبرات وممارسة التجارب بدلاً من حرصه على الممتلكات المادية، وتحدث عن الذكريات الجميلة مع العائلة والأصدقاء، وشجعه على الاعتزاز بها.

الوعي

شجع طفلك على الوعي واليقظة من خلال التركيز على اللحظات الحالية، لتقدير جمال الأشياء من حوله.