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"يوتيوب" يعدل تعامله مع الحسابات غير النشطة

منصة "يوتيوب"
21 مايو 2023 09:44

عدلت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية جوجل سياسة التعامل مع الحسابات غير النشطة، معلنة انها ستحذف أي حساب لا يستخدم لأكثر من عامين، ليصبح السؤال الأهم، ماذا عن الحسابات القديمة على موقع بث الفيديوهات المملوك لها يوتيوب؟ يحتوي موقع يوتيوب على كم كبير من الفيديوهات المنشورة منذ سنوات طويلة على حسابات لم تعد نشطة، وكذلك على حسابات مات أصحابها، وفي الوقت نفسه هناك أحبابهم الذين يريدون استمرار مشاهدة مثل هذه الفيديوهات  عبر الموقع. لذلك قررت شركة جوجل حذف الحسابات غير النشطة لكن من دون حذف الفيديوهات الخاصة بهذه الحسابات.

ونشرت شركة جوجل رسالة عبر الإنترنت قالت فيها بشكل دقيق "لا نعتزم حذف الحسابات غير النشطة التي تحتوي على فيديوهات  يوتيوب في هذا الوقت". وقالت جوجل إنها قررت حذف الحسابات غير النشطة  للحد من عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن اختراق هذه الحسابات القديمة  أسهل.

وأضافت "تحليلنا الداخلي  أظهر أن احتمال استخدام الحسابات المهجورة لنظام تأكيد هوية المستخدم من خطوتين  أقل 10 مرات من احتمال استخدام الحسابات الجديدة لهذا النظام" الذي  يستهدف تقليل احتمالات سرقة هذه الحسابات أو اختراقها ... "وهذا يعني  أن هذه الحسابات القديمة عرضة للخطر غالب، وبمجرد اختراق حساب يمكن استخدامه لعمل أي شيء بدءا من انتحال الشخصية وحتى بث محتوى غير مرغوب".  

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في الوقت نفسه فإن حذف الحسابات غير النشطة سيقلل تكلفة نظام خوادم جوجل. لكن لن تبدأ جوجل حذف المحتوى الخاص بالحسابات على خدمة جوجل ووركسبيس  مثل جي ميل وجوجل دوكس وجوجل درايف وجوجل ميل وجوجل كاليندر قبل ديسمبر المقبل.

وسيتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل تبدأ بالحسابات  التي تم حذفها ولم تستخدم مرة أخرى. لذلك سيكون لدى الأشخاص من أصحاب الحسابات القديمة وقتا طويلا  لتنشيط حساباتهم مرة أخرى من أجل الاحتفاظ بها. في الوقت نفسه تعتزم شركة جوجل إرسال عدة تنبيهات إلى أصحاب الحسابات غير النشطة لتنبيههم قبل حذفها.

المصدر: د ب أ
يوتيوب
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديوهات يوتيوب
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