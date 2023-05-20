113 نوعاً من الطيور في حديقة حيوانات العين

العين (الاتحاد)

ضمن جهودها للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، رصدت حديقة الحيوانات بالعين 113 نوعاً من الطيور البرية المقيمة والمهاجرة بحسب دراسة أجرتها الحديقة العام الماضي.

ويتصدر مشروع دراسة الطيور المهاجرة الذي بدأ عام 1989 وجرى استكماله في 2017، الجهود التي تنفذها الحديقة في هذا المجال، ويشمل مراقبة حركة الطيور على المسطحات المائية والأماكن الأخرى التي توجد فيها داخل الحديقة لمعرفة أنواعها وأعدادها، ورصد فريق الدراسة العام الماضي خمسة أنواع جديدة من الطيور المهاجرة في الحديقة هي: طائر الدريجة، عقاب بونلي، السبد الأوروبي، أبو ملعقة الأوراسي، والزوراء الشائعة.