الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

113 نوعاً من الطيور في حديقة حيوانات العين

113 نوعاً من الطيور في حديقة حيوانات العين
21 مايو 2023 01:28

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«وسام الاستحقاق» تُسدل الستار على موسم الجولف
النصر والعين..«النهائي الرابع»

ضمن جهودها للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، رصدت حديقة الحيوانات بالعين 113 نوعاً من الطيور البرية المقيمة والمهاجرة بحسب دراسة أجرتها الحديقة العام الماضي.
ويتصدر مشروع دراسة الطيور المهاجرة الذي بدأ عام 1989 وجرى استكماله في 2017، الجهود التي تنفذها الحديقة في هذا المجال، ويشمل مراقبة حركة الطيور على المسطحات المائية والأماكن الأخرى التي توجد فيها داخل الحديقة لمعرفة أنواعها وأعدادها، ورصد فريق الدراسة العام الماضي خمسة أنواع جديدة من الطيور المهاجرة في الحديقة هي: طائر الدريجة، عقاب بونلي، السبد الأوروبي، أبو ملعقة الأوراسي، والزوراء الشائعة.

العين
حديقة حيوانات العين
آخر الأخبار
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
الرياضي
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
اليوم 12:57
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©