الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الجميلة النائمة» في دبي أوبرا

«الجميلة النائمة» في دبي أوبرا
21 مايو 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أمسية  كوميدية لـ«أوبرايان» في دبي
دبي في مايو.. مهرجانات واحتفالات

رحلة استثنائية في أجواء خيالية فريدة يستمتع بجمالياتها رواد عرض الباليه الشهير «الجميلة النائمة» الذي تستضيفه «دبي أوبرا» يومي 2 و3 يونيو المقبل، وتقدم العرض فرقة «باليه موسكو لا كلاسيك» متضمناً رقصات مذهلة على أنغام الموسيقى الخالدة لـ«تشايكوفسكي»، وتجتمع في العرض المكوّن من فصلين كل عناصر الإبهار من الأزياء النابضة بالحياة والإضاءة المذهلة والرقصات الرشيقة، وغيرها من العناصر الجمالية والفنية التي تتداخل في محاكاة عصرية للقصة الكلاسيكية عن «الجميلة أورورا» والجنية الشريرة «كارابوس»، والتي تنتهي بنجاح الأمير الوسيم في إيقاظ «أورورا» من سبات دام 100 سنة.

دبي أوبرا
آخر الأخبار
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
الرياضي
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
اليوم 12:57
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©