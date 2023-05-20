«الجميلة النائمة» في دبي أوبرا

دبي (الاتحاد)

رحلة استثنائية في أجواء خيالية فريدة يستمتع بجمالياتها رواد عرض الباليه الشهير «الجميلة النائمة» الذي تستضيفه «دبي أوبرا» يومي 2 و3 يونيو المقبل، وتقدم العرض فرقة «باليه موسكو لا كلاسيك» متضمناً رقصات مذهلة على أنغام الموسيقى الخالدة لـ«تشايكوفسكي»، وتجتمع في العرض المكوّن من فصلين كل عناصر الإبهار من الأزياء النابضة بالحياة والإضاءة المذهلة والرقصات الرشيقة، وغيرها من العناصر الجمالية والفنية التي تتداخل في محاكاة عصرية للقصة الكلاسيكية عن «الجميلة أورورا» والجنية الشريرة «كارابوس»، والتي تنتهي بنجاح الأمير الوسيم في إيقاظ «أورورا» من سبات دام 100 سنة.