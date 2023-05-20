الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عرض كوميدي لـ «كوي» في الاتحاد أيرينا

عرض كوميدي لـ «كوي» في الاتحاد أيرينا
21 مايو 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نتائج مبهرة لأبطال الإمارات في ختام «التجديف الحديث»
«أبوظبي للزراعة»: بدء إنتاج ملكات الجيل الثامن من سلالة النحل الإماراتية

ضمن جولة عالمية تقوده إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى، يقدم الكوميدي الشهير جو كوي عرضاً فكاهياً على مسرح الاتحاد أيرينا في جزيرة ياس نهاية أكتوبر المقبل.  ويستلهم كوي من تفاصيل حياته والعلاقات بين أفراد عائلته، عروضاً يغلب عليها الطابع الارتجالي، وبأداء يتسم بالبساطة والواقعية والتلقائية نجح كوي في حصد إعجاب الملايين حول العالم، وانتقل من بدايات متواضعة، كان يؤدي خلالها في مقهى صغير بـ«لاس فيغاس»، إلى الصفوف الأولى في عالم الكوميديا. وتوج كوي نجاحاته بجائزة «Stand-Up Comedian Of The Year» المرموقة من مهرجان مونتريال.

أبوظبي
الاتحاد أرينا
آخر الأخبار
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
الرياضي
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
اليوم 12:57
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©