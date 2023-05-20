عرض كوميدي لـ «كوي» في الاتحاد أيرينا

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جولة عالمية تقوده إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى، يقدم الكوميدي الشهير جو كوي عرضاً فكاهياً على مسرح الاتحاد أيرينا في جزيرة ياس نهاية أكتوبر المقبل. ويستلهم كوي من تفاصيل حياته والعلاقات بين أفراد عائلته، عروضاً يغلب عليها الطابع الارتجالي، وبأداء يتسم بالبساطة والواقعية والتلقائية نجح كوي في حصد إعجاب الملايين حول العالم، وانتقل من بدايات متواضعة، كان يؤدي خلالها في مقهى صغير بـ«لاس فيغاس»، إلى الصفوف الأولى في عالم الكوميديا. وتوج كوي نجاحاته بجائزة «Stand-Up Comedian Of The Year» المرموقة من مهرجان مونتريال.