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ورش لصناعة المجسمات في المجمع الثقافي

ورش لصناعة المجسمات في المجمع الثقافي
21 مايو 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 8 ورش عمل بعنوان «نادي صناعة المجسمات»، وتستهدف الورش التي تستمر حتى الخامس من يونيو المقبل الأطفال في المرحلة السنية من 7 حتى 12 عاماً، وتسعى الورش إلى تعليم النشء التقنيات المختلفة لبناء المجسمات والابتكار في استخدام الأشياء والمواد المتاحة حولهم وتحويلها إلى قطع جمالية وفنية، علاوة على إكسابهم مهارة التعامل مع الأدوات المختلفة. وتمنح الورش الطفل فرصة للتعبير عن أفكاره، والكشف عما يمتلكه من مواهب أو قدرات خاصة، ما يتيح رصد المبدعين وإخضاعهم لبرامج تنمي مواهبهم وتضعهم على طريق الاحتراف.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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