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«الراهب».. يعود بعد 11 عاماً

«الراهب».. يعود بعد 11 عاماً
21 مايو 2023 01:28

سعيد ياسين (القاهرة)

صرح الدكتور مدحت العدل، بأنه يسعى لحل الخلاف بين هاني سلامة والمخرجة هالة خليل، لاستئناف تصوير فيلم «الراهب» في أقرب وقت، لأنه من الأعمال التي بذل فيها مجهوداً كبيراً، وسيكون فيلماً تجارياً وليس للنخبة. 
وكان سلامة بدأ عام 2012 تصوير دوره في الفيلم واعتبره تجربة مهمة له، وعلامة فارقة في السينما المصرية، إلا أنه تم وقف التصوير بسبب خلافات قوية بين الممثل ومخرجة العمل، ويشارك في البطولة جمال سليمان وصبا مبارك، وتأليف مدحت العدل. 
 وأشار العدل، إلى أن الأحداث تتناول تعرض شاب لأزمة في حياته يقرر على إثرها دخول الدير والاتجاه لحياة الرهبنة، والفيلم يدور في إطار روحاني راقٍ، ولا تقتصر أحداثه على الحياة الاجتماعية للراهب، ولكنه يتناول علاقة الإنسان بدينه وربه وبالآخر الذي ينتمي لعقائد مختلفة، موضحاً أن الفيلم يستهدف إيصال العديد من الرسائل من خلال أحداثه، وسيتم تصوير غالبية مشاهده في أحد الأديرة.

هاني سلامة
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