9 عادات.. لتحسين صحة الرجال النفسية

القاهرة (الاتحاد)

يتحمل الآباء الكثير من الضغوط في حياتهم اليومية، بين تربية الأبناء والترقي في العمل، والحفاظ على العلاقة الزوجية، وفي السطور التالية يحدد موقع «Fatherly» الأميركي بعض العادات اليومية التي يمكن للرجال اتباعها لتحسين صحتهم العقلية، وتجنب الشعور بالاستنزاف والاكتئاب، ومنها:

شمس الصباح

يساعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصباح الباكر، لمدة دقيقتين إلى عشر دقائق يومياً على إفراز هرمون الكورتيزول، ورغم أنه يعرف بهرمون التوتر إلا أنه يعطي الطاقة والنشاط، أي يشبه تناول فنجان من القهوة الطبيعية.

الماء البارد

يعتقد العلماء أن الاستحمام بالماء البارد أقل من 60 درجة فهرنهايت يحفز العصب الحائر، الأمر الذي يزيد القدرة على التعامل مع التوتر، ويؤدي إلى التحكم في الجهاز العصبي.

تمارين التنفس

وجدت الدراسات أن ممارسة تمارين التنفس يومياً، تزيد من كمية الأوكسجين في الدم مما يزيد من طاقة الجسم ونشاطه.

الضحك

يساعد الضحك على زيادة القدرة على تحمل الألم ويقلل التوتر، لذا من المفيد مشاهدة بعض العروض الكوميدية المفضلة بين الحين والآخر.

استماع البودكاست

أحد أفضل العادات الجيدة لأنك لن تضطر إلى النظر إلى الهاتف أثناء الاستماع، فيمكنك أن تمارس خلال ذلك مهامك اليومية لتشعر بالرضا والإنتاجية.

الأصدقاء

يقلل الدعم الاجتماعي من أعراض الاكتئاب ويزيد من احتمالية التعافي منه، خاصة لمن قد يكونون معزولين بسبب المرض أو رعاية الصغار.

القوائم

تزيد كتابة القوائم من التركيز وتحفز إفراز الدوبامين، لذا من المفيد كتابة قوائم لكل شيء حتى البقالة ستجعلك تختار قرارات أفضل لميزانيتك.

الطعام الصحي

يرتبط تناول الأطعمة الصحية بشكل عام بنتائج أفضل للصحة العقلية، فعلى سبيل المثال وجدت الدراسات أن تناول خبز الموز مع الجوز لـ 8 أسابيع، أدى إلى تحسين الحالة المزاجية للرجال.

القراءة

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يقرؤون قبل الذهاب إلى الفراش أصبح نومهم أفضل، وأظهرت تجربة أن قراءة القصص الخيالية في أي وقت من اليوم لها آثار إيجابية على المزاج والعواطف.