«ناسا» تختار شركة ثانية لنقل رواد إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الجمعة، أنها اختارت شركة الفضاء الأميركية «بلو أوريجن» لتطوير مركبة هبوط ثانية بهدف نقل رواد الفضاء إلى سطح القمر.

واختير المسبار لمهمة «أرتيميس 5»، المقرر تسييرها في عام 2029.

وسيتعين أولاً إثبات سلامة المركبة من خلال إرسالها للهبوط على القمر من دون طاقم.

وكتب الملياردير جيف بيزوس، مؤسس «بلو أوريجن»، الجمعة على موقع تويتر «يشرفني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة مع وكالة ناسا».

تبلغ قيمة العقد 3.4 مليارات دولار أميركي، لكن جون كولوريس، نائب رئيس النقل القمري في «بلو أوريجين»، قال في مؤتمر صحفي إن الشركة نفسها ستقدم مساهمة «تفوق بكثير» هذا المبلغ لتطوير المركبة.

يأتي منح هذا العقد الجديد لشركة «بلو أوريجن» بعد عامين من منح العقد الأول من هذا النوع لشركة «سبايس اكس».

برنامج «أرتيميس» هو البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر، وستُسيّر خلاله مهمات ذات صعوبة متزايدة.

وقد بدأ البرنامج مع مهمة «أرتيميس 1»، التي أُرسلت خلالها مركبة فضائية حول القمر في الخريف الماضي، من دون طاقم بشري.

وسترسل مهمة «أرتيميس 2» أربعة رواد فضاء حول القمر في خريف عام 2024، من دون الهبوط هناك. وقد كُشف أخيراً عن هوية الرواد الذين اختيروا لهذه المهمة، وهم ثلاثة أميركيين وكندي.

ستكون «أرتيميس 3» بعد ذلك أول مهمة تهبط برواد فضاء على سطح القمر منذ عام 1972. ومن المقرر رسمياً أن يتم ذلك في نهاية عام 2025، لكنّ كثيرين يستبعدون نجاح المهمة في هذا الموعد.

ستهبط، بعدها أيضاً، مهمتان متتاليتان: «أرتيميس 4» (في عام 2028) و«أرتيميس 5» (في عام 2029)، على القمر، لكنّهما ستمران أولاً عبر محطة فضائية جديدة في مدار حول القمر تحمل اسم «غيتاوي»، لم يتم إنجازها بعد.

- منافسة

في عام 2021، اختارت ناسا شركة «سبايس اكس» لتطوير مركبة الهبوط الخاصة بمهمة «أرتيميس 3». وبلغت قيمة العقد 2,9 مليار دولار، رغم مساهمة «سبايس اكس» أيضاً في الجهد بما يتجاوز هذا المبلغ.

قدمت «بلو أوريجن»، التي نافست أيضاً على هذا العقد الأول، شكوى ضد وكالة ناسا، متهمة إياها باختيار شركة واحدة وليس شركتين كما ألمحت أولاً. لكن تم رفض الشكوى.

في عام 2022، اختارت ناسا أيضاً «سبايس اكس» لتطوير مركبة هبوط مهمة «أرتيميس 4».

في الوقت نفسه، أطلقت وكالة الفضاء الأميركية دعوة لتقديم عروض لشركات أخرى من أجل المراحل الباقية من البرنامج.

قال بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) «نريد المزيد من المنافسة. نريد مركبتي هبوط على القمر»، و«هذا يعني مزيداً من الموثوقية ووجود بديل احتياطي».

سيبلغ ارتفاع مركبة الهبوط «بلو أوريجن»، التي يُطلق عليها اسم «بلو مون»، 16 متراً ووزنها 45 طناً عند ملئها بالوقود المصنوع من الهيدروجين السائل والأكسجين.