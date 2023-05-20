مراهق يقتل والده بالرصاص في ألمانيا

أعلنت الشرطة والادعاء في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، القبض على مراهق (16 عاماً) للاشتباه في قتله والده بالرصاص.

وأوضحت المصادر أنه تم القبض على مراهق آخر (17 عاماً) على ذمة القضية.

تعتقد السلطات الألمانية أن المراهقين اشتركا مع ابنة القتيل وخطيبة ابنه في استدراج المجني عليه (40 عاماً) بذريعة إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وأضافت الشرطة والادعاء أن الرجل تعرض لإصابة خطيرة جراء إطلاق عدة طلقات رصاص عليه ثم توفي في نفس المكان متأثرا بإصابته، وتفترض السلطات أن ما حدث جريمة قتل غدراً.

ومن المنتظر عرض المراهقين على قاضي تحقيقات في وقت لاحق من اليوم.