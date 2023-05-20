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كويكب كبير يمر أمام الأرض غداً الأحد

كويكب كبير يمر أمام الأرض غداً الأحد
20 مايو 2023 12:12

من المتوقع أن يمر كويكب يحمل اسم "2023 جيه كيه" بسرعة أمام الأرض غدا الأحد، وسوف تكون المسافة بينه والأرض نحو مليون ميل.

ووفقا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يبلغ "2023 جيه كيه" حجم طائرة تجارية تقريبا.  وهناك كويكب آخر يسمى "جيه دي 4" سوف يمر أيضا غدا الأحد، وهو في نفس حجم "2023 جيه كيه" تقريبا.

ولكن المسافة بينه وبين الأرض سوف تكون تقريبا ضعف المسافة بين "2023 جيه كيه" والأرض.

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   ووفقا لما قالته ناسا "يضرب كويكب في حجم سيارة الغلاف الجوي للأرض مرة في السنة تقريبا، ليشكل كرة هائلة من اللهب ويحترق قبل أن يصل إلى السطح".

ولكن قبل 65 مليون عام، قضى كويكب بحجم جبل على الديناصورات وأغلب صور الحياة الأخرى التي كانت على الأرض. 

المصدر: د ب أ
كويكب
ناسا
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