نقص فيتامين «د» يزيد فرص اعتلال الأعصاب السكري

أبوظبي (وام)

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جهات صحية وعلمية في الدولة، أن نقص فيتامين (د) يلعب دوراً مهماً في تطور الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري، وأوصت الدراسة التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بضرورة التأكد من أن مستويات فيتامين (د) لدى جميع مرضى سكري النوع الثاني ضمن المعدل الطبيعي، إضافة إلى المحافظة على كتلة الوزن المناسبة، وذلك لتقليل فرص إصابتهم بالاعتلال العصبي. وكشفت الدراسة التي شملت 600 مريض بسكري النوع الثاني، أن نقص فيتامين (د) مرتفع بشكل ملحوظ لدى مرضى اعتلال الأعصاب السكري، حيث سجل 83 بالمئة منهم مستويات قليلة أو غير كافية مقارنة بالتوصيات المعتمدة عالمياً.