هل تنكرت ميجان ميركل في هيئة ملحن عجوز؟!

لندن (الاتحاد)

موقف طريف جداً تعرض له مؤلف موسيقي شهير من ويلز مؤخراً مع انتشار نظرية غريبة بشكل فيروسي عبر السوشيال ميديا. المؤلف وهو السير كارل جنكينز، البالغ من العمر 79 عاما، فوجئ إن كثيرين يروجون عبر الفضاء الإلكتروني لشائعة مفادها أنه هو ميجان ميركل قرينة الأمير هاري «متنكرة».

قال جنكينز لصحيفة نيويورك تايمز مازحاً قبل أيام «بالتأكيد أنا لست ميجان ميركل»، مضيفا: «أنا شاب عمري 79 عاما».

تبدو الشائعة سخيفة جداً، فالمسافة بين هيئة وشكل الموسيقى العجوز ذو الشارب الكث والشعر الأشعث الذي خطه المشيب، وبين دوقة ساسكس، شاسع وهائل.. لكن كثيرون رددوها بعدما لفت الملحن الويلزي الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في دير وستمنستر قبل أسبوعين. لم تحضر ميركل الحفل، ولكن جنكينز، الملحن الكلاسيكي الذي تم منحه لقب فارس في 2015، حضر لأن أحد مؤلفاته كان يتم عزفها على آلة الهارب.

لماذا يخلط إذن أي شخص بين الملحن ودوقة ساسكس بعد حفل التتويج؟

يقول البعض إنه ربما تسبب مظهر جنكينز الغريب، بشعره الأبيض الأشعث وشاربه الكثيف البارز، ونظارته الطريفة في إثارة ريبة كثيرين، ثم ربطوا الأمر بقرينة الأمير هاري نكاية بها أو للسخرية من الملحن.

وقالوا مروجو النكتة الساخرة عبر التواصل الاجتماعي، إن جنكينز هو بالتأكيد ميركل، التي قال قصر باكنغهام إنها لن تسافر للندن مع الأمير هاري لحضور الحفل.

واضطر الملحن العجوز لنشر مقطع فيديو على تيك توك يكاد يقسم فيه بشرفه إنه أبدا لم يكن ميركل «متنكرة»، بعدما استقطبت التغريدات التي تروج للقصة الآلاف من المشاهدات.

وقال جنكينز لصحيفة نيويورك تايمز إنه التقى من قبل بميركل مرتين. وكشف كيف عرف بانتشار الشائعة، قائلا: «أبلغني ناشري الموسيقى في اليوم التالي بهذا النوع من الإثارة على وسائل التواصل. لم أصدق ذلك، حقا. في حيي، كان الناس يشيرون إلي بريبة.»

وعندما سألته الصحفية عبر الهاتف: كيف أعددت مظهرك لحضور حفل التتويج؟ رد قائلا: «شعري ونظارتي وشاربي هم شكلي المعتاد. كان لدي نفس المظهر منذ أن كان عمري 18 عاما، لذلك لا يوجد شيء شرير أو ملفق. نظاراتي طبية وليست شمسية، قمت بتلوينها قليلا لأنني أجريت عملية إعتام عدسة العين العام الماضي.»

وعن شعوره بهوس الناس بمظهره، قال:«لا أعرف ما إذا كنت سأراه مجاملة أم لا. إنه أمر سخيف للغاية حقيقة، لأن الأمن اللازم للوصول للدير عند التتويج كان هائلا. كان عليك إظهار جواز سفر ورخصة قيادة وفاتورة مرافق مع عنوان يتوافق مع اسمك. لم يكن بإمكان أي شخص في أي نوع من التنكر أن يمر بهذا الأمن».