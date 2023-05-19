د. شريف عرفة يكتب: حقق أحلامك الجانبية!

لكل واحد منا مشروع جانبي يتمنى لو وجد الوقت الكافي لإتمامه. هناك كتاب تريد قراءته، أو هواية تريد التفرغ لها، أو مكان تود الذهاب إليه، لكنك تنتظر التوقيت المناسب أو الظروف المواتية للقيام بذلك. لكن هذا لا يحدث، لسبب بسيط، أن هذه هي طبائع الأمور! لن تهيأ لك ظروف الحياة أبداً ولن يصبح الوقت مواتياً تماماً. وإن حدث ذلك بمعجزة ما، فربما تنشغل بأشياء أخرى غير التي تؤجلها!

دعني أضرب لك مثلاً.. لنقل إنك تريد كتابة روايتك الأولى، لكنك تقنع نفسك أنك لا تستطيع بسبب مشاغل العمل، وضجيج الأولاد، وزحام الحياة، التي لولاها لأبدعت تحفتك العظيمة التي لا تجد لها وقتاً. هل تراودك مثل هذه الأفكار؟ هل تعرف أنها كلام فارغ؟

رغم اختلاف درجة انشغال كل واحد منا، إلا أن القاعة العامة هي أن أغلب المبدعين أنتجوا أعمالهم على الرغم من جميع ما سبق لأنه جزء طبيعي من حياة الإنسان العادي. نجيب محفوظ كان موظفاً في وزارة الأوقاف، وكان ينام مبكراً لدرجة أنه كان يخمد شهوة الكتابة إن داهمته في المساء كي يستطيع الاستيقاظ مبكراً للعمل! «برام ستوكر» مبتكر شخصية مصاص الدماء دراكيولا، كان مديراً لمسرح.. الأديب «فرانز كافكا» عمل موظفاً في شركة تأمين، ويقول في أحد خطاباته: «الوقت قصير، قوتي محدودة، المكتب مرعب، والشقة مزعجة… لذا يجب على المرء أن يتحايل ويقوم بمناورات!»

ليس لكل المبدعين فرصة التفرغ الكامل لإبداعهم، وحتمت ظروفهم «التحايل والقيام المناورات» تشمل تنظيم الوقت أثناء العمل في وظيفة أو عمل جانبي يضمن دخلا ثابتا، على الأقل في البدايات.. مخرج هوليوود «تارانتينو» عمل في متجر تأجير شرائط فيديو، و«مادونا» عملت في دانكن دوناتس، و«براد بيت» عمل سائقاً خاصاً وناقل أثاث، بل وارتدى زياً تنكرياً كدجاجة للدعاية لأحد المطاعم.. «جورج أورويل» عمل ضابطاً للبوليس في بورما.. «آينشتاين» كتب أبحاثه الأولى أثناء دوامه الرسمي في مكتب قانوني لتسجيل الاختراعات. لم ينتظر الظروف المواتية كي يبدأ! هل تنتظر أن يطرق بابك أحد ويعطيك مليون دولار من أجل التفرغ لإبداعاتك؟ هذا غالبا لن يحدث!

خلاصة القول.. وسط زحام مسؤوليات الحياة، ابدأ فوراً بما تريد القيام به حتى إن لم تكن متفرغا له. قم بتقسيم هدفك الكبير لمهام أصغر، وخصص لكل منها وقتاً صارماً - وإن كان قصيراً - كل يوم. قليل مستمر خير من كثير منقطع، فالمثابرة سر النجاح الحقيقي، وليس الموهبة.

عزيزي القارئ.. لا تتحجج بضيق الوقت..

فقد وجدت الوقت الكافي لقراءة هذا المقال!

مشروع جانبي يتمنى لو وجد الوقت الكافي لإتمامه. هناك كتاب تريد قراءته، أو هواية تريد التفرغ لها، أو مكان تود الذهاب إليه، لكنك تنتظر التوقيت المناسب أو الظروف المواتية للقيام بذلك.