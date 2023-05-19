تويتر توجه اتهامات إلى مايكروسوفت

اتهم إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، شركة مايكروسوفت بعدم احترام اتفاقها مع شركته في شأن استخدام بيانات شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال وكيل إيلون ماسك، المحامي أليكس سبيرو في رسالة وجهها إلى ساتيا ناديلا رئيس مجموعة المعلوماتية الأميركية "يبدو أن مايكروسوفت استخدمت واجهة برمجة تطبيقات تويتر لأغراض غير مصرح بها".

وأكّدت منصة تويتر أن مايكروسوفت استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحاً لها، وزودت جهات حكومية ببعض تلك البيانات من دون إذن.

كذلك، أشارت المنصة، التي اشتراها ماسك في أكتوبر الماضي، إلى أن مايكروسوفت "رفضت حتى دفع سعر مخفض للاستمرار في الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر ومحتواها".

تتيح واجهات برمجة التطبيقات لشركات أخرى مثل مايكروسوفت، تطوير أدوات لمنتجاتها الخاصة (برامج الإعلانات المتسللة، والتطبيقات السحابية، وما إلى ذلك).

وأشارت الرسالة أن "برامج مايكروسوفت تمكنت، رغم القيود، من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات تويتر أكثر من 780 مليون مرة واسترجعت أكثر من 26 مليار تغريدة عام 2022 وحده".

وأكدت مايكروسوفت أنها تلقت مراجعات من وكلاء المنصة في شأن "استخدامها السابق لواجهات برمجة تطبيقات تويتر المجانية".

وقال ناطق باسم الشركة في بيان "سنراجع هذه الأسئلة ونرد بشكل مناسب"، مؤكداً التطلع إلى "مواصلة الشراكة الطويلة الأمد" مع تويتر.

وأعلنت شبكة تويتر، في مارس الماضي في إطار سعيها إلى تعزيز وضعها المالي، أن على المطورين دفع المزيد لقاء خدماتها وبياناتها.

واتهم ماسك الشهر الفائت مايكروسوفت بأنها "تدرّب بطريقة غير شرعية" تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بواسطة بياناتات تويتر. وكتب في تغريدة "لقد حان وقت المحاكمة".