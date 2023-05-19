«توليف».. يعرض إبداعات دفعة 2023 بـ«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن افتتاح معرض «توليف» الذي يضم أعمالاً فنية من تنفيذ خريجي دفعة برنامج الماجستير في الفنون الجميلة الأول في الجامعة، وتستعرض هذه الأعمال أبحاث الخريجين وتجاربهم الإبداعية الموسعة وتعاملهم مع المسائل والأفكار الفنية، ومساهمتهم بطرح آرائهم حول الأوضاع العالمية الراهنة.

يضم المعرض في 421، ثلاثة وأربعين عملاً من إنجاز الفنانين خريجي جامعة نيويورك أبوظبي، وهم: مهرة الفلاحي وليان الغصين ومجد علوش وفابيولا كيمينازو وإليزابيث دورازيو، ويصادف افتتاح هذا المعرض مرور عامين من التعاون بين منصة 421 وجامعة نيويورك أبوظبي، ويستمر حتى 25 أغسطس المقبل.

قالت تينا شيرويل، مديرة برنامج ماجستير الفنون الجميلة والأستاذة الزائرة في الفن وتاريخ الفن بجامعة نيويورك أبوظبي «إن برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام في جامعة نيويورك أبوظبي هو الوحيد من نوعه في المنطقة، فهو يوفر للطلاب على مدى عامين فرصة لعرض أعمالهم الفنية في 421، الذي يعتبر من أبرز المعارض في دولة الإمارات، ونحن فخورون بالتقدم الذي أحرزه الفنانون ونتطلع إلى الترحيب بجمهورنا خلال فترة المعرض».

فيما قال فيصل الحسن، المدير العام لمنصة 421 «نحن سعداء باستضافة توليف: معرض خريجي ماجستير الفنون الجميلة، وهي السنة الثانية لتعاوننا مع برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفنون والإعلام بجامعة نيويورك أبوظبي، ونعتبر شراكتنا هذه مثالية، حيث تتمحور مهمة برامجنا على دعم الممارسات المعاصرة الناشئة من المنطقة».

ويرمز عمل فابيولا كيمينازو «غابة كونية» إلى طبيعة العالم الطبيعي الفوضوية ودائمة التغير من خلال الرسوم، بينما تتناول ليان الغصين حياة المهجر للفلسطينيين من خلال سلسلة أعمال تحت عنوان «تقدم بحرص» والتي تضم تصاميم هندسية وتشكيلة من المنحوتات وتسجيلات مرئية وعروض أداء.

وفي مشروع «مابسكيبس» يستعرض الفنان مجد علوش نقطة التقاطع بين الفن والتقنيات الحديثة، حيث يستكشف تحول اللوحات على الشاشة إلى واقع ملموس بهدف توثيق تلك النواحي المهملة والمثيرة للسخرية للحياة الحضرية التي تحيط بنا.

أما مشروع مهرة الفلاحي «قصص مطوية»، فيستكشف تأثير الذكريات على أنماط السرد والتطبيع الاجتماعي بناء على ذكريات طفولتها، وفي «متحف اللقاء» تبحث فابيولا كيمينازو في مفهوم الصور الفائضة عن الحاجة، معتمدة بذلك على صور جمعتها من أرشيفات التصوير الفوتوغرافي والكتب والمنشورات وكتيبات المتاحف.

يُذكر أن برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفنون البصرية بجامعة نيويورك أبوظبي، هو برنامج فني تطبيقي بدوام كامل يمتد لعامين، يتناول تقاطع النظريات والممارسة، والعلاقة بين التراث والمتغيرات الفنية، كما يحرص على وضع الطلاب في بيئة من الأبحاث والممارسات الفنية المعاصرة خلال تدريبهم لتطوير مهارات التفكير العميق والإبداع الفني، وتركز المساقات الأكاديمية على التجارب الفنية ضمن إطار الدراسات النظرية والثقافية والتاريخية، بينما تدمج المشاريع العملية بين المهارات التطبيقية وبناء قاعدة واسعة من المعرفة.