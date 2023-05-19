«سي وورلد أبوظبي»..عروض ترويجية وتجارب شيقة



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، سلسلة من الفعاليات في المدن والعواصم الكبرى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان، لإطلاق موسم الصيف «حياكم في أبوظبي» وافتتاح «سي وورلد أبوظبي» المنتظر، بالتعاون مع 20 شريكاً استراتيجياً، بما في ذلك الفنادق والمناطق الترفيهية في المدينة ووكالات السياحة.تمنح الجولة الضيوف فرصةً للتعرف على المزيد من مختلف المناطق الترفيهية والمعالم السياحية والتجارب المتاحة في أبوظبي، والاستفادة من جميع العروض الجديدة مثل باقات السفر، وأبرز الفعاليات التي تقدمها سي وورلد أبوظبي، كأحدث إضافة إلى المشهد السياحي في العاصمة الإماراتية، والتي تعد بتقديم تجربة لا مثيل لها للزوار عند افتتاحه في صيف 2023.



تجارب شيقةومن موقعها في جزيرة ياس، بجانب المعالم الشهيرة مثل عالم فيراري أبوظبي، ياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، تعرض سي وورلد أبوظبي مجموعةً متنوعةً من الأحياء البحرية، بما في ذلك الدلافين وأسماك القرش والراي، لتكون أحد أهم المزارات السياحية في المنطقة، كما تضم عروضاً ترفيهية وتجارب شيقة مع الكائنات البحرية، إلى جانب رحلات مثيرة وتجارب تعليمية تفاعلية، مع التركيز على الجهود والبحوث الرائدة لحماية الحياة البحرية.

ويمكن للزوار الاستفادة من بطاقة صيف أبوظبي، طوال موسم الصيف في الإمارة، والذي يمتد حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتتيح هذه البطاقة مزايا وخصومات في مجموعة من المناطق الترفيهية والمطاعم، ويُمكن للعائلات أيضاً الاستفادة من عرض «الدخول المجاني للأطفال»، في واحدة من المدن الترفيهية العالمية الثلاث: عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، إذ يُمكن لكل طفل دون سن ال 12 عاماً الاستمتاع بالدخول مجاناً مع كل زائر بالغ يرافقهم إلى المدينة الترفيهية، مع إتاحة الاختيار بين 73 فندقاً عائلياً، إذ يمكن للأطفال الإقامة وتناول الطعام مجاناً عند حجز باقة في أي من تلك الفنادق.



عروض ترويجيةويُشجِع العرض الخاص بالزوار «إقامة أطول وتوفير أكبر» على الإقامة لفترة أطول من دون زيادة الإنفاق، حيث يُمكن للضيوف الاستمتاع بالإقامة ليلة إضافية مجانية عند حجز باقة الأربع ليالٍ أو ليلتين إضافيتين مجانيتين عند حجز باقة السبع ليالٍ، ويشمل العرض جميع الحجوزات التي تضم أنظمة الوجبات المختلفة، وهو متاح طوال أيام الأسبوع.

ولا تتوقف العروض الترويجية، مع إعادة طرح «بطاقة صيف أبوظبي»، التي تمكنك من الاستمتاع بأفضل معالم وتجارب أبوظبي السياحية، وتتيح لك توفيراً يصل إلى 25% عند دخول أفضل معالم أبوظبي للاستمتاع بالمغامرة والاسترخاء.



ماجد وصقر

وعن أهم فعاليات موسم الصيف في أبوظبي، يلتقي المطرب ماجد المهندس بجمهوره يوم 17 يونيو المقبل، من خلال حفله ضخم في جزيرة ياس، على مسرح الاتحاد أرينا، وقد اشتهر المهندس بتقديمه للعديد من الألوان الموسيقة المختلفة، ومن أشهرها «بحبك» و«اعترف»، و«أنا حنيت»، فيما أصدر أحدث ألبوماته «مشتاقلك» في 2022.

كما سيقام المطرب رابح صقر في 30 يونيو المقبل في الاتحاد أرينا، ضمن أبرز الفعاليات لعشاق الموسيقى العربية في أبوظبي، ويأتي الحفل الموسيقي كجزء من احتفالات عيد الأضحى في أبوظبي، وتعد الاتحاد أرينا مكاناً مثالياً لهذه المناسبة الكبرى بفضل مرافقها المتطورة، ليكون الجمهور على موعد مع أشهر أغاني صقر.

فرصة مثالية

ومن جانبه، قال عبد الله يوسف، مدير التجارة السياحية وتطوير السوق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي «هذه الجولة الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أداة فعّالة للترويج لعلامة «سي وورلد أبوظبي» الجديدة والمرتقبة، فضلاً عن عروض موسم الصيف المثيرة في أبوظبي، كما تُمثل فرصة مثالية لطرح عروضنا العائلية المميزة وتجاربنا الرائعة للعائلات والزوار من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بإتاحة عروض «دخول مجاني للأطفال»، و«إقامة أطول وتوفير أكبر»، ومع موقعنا المتميز وتوافر رحلات طيران قصيرة، نحن على ثقة من أن الإمارة ستصبح الوجهة الأولى للعائلات والأصدقاء الذين يتطلعون إلى إجازة صيفية لا تُنسى، للاستمتاع بكل ما تقدمه العاصمة أبوظبي النابضة بالحياة».