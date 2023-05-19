«معرض الشوكولاتة» في دبي



أبوظبي (الاتحاد)

استضاف جاليري لافاييت بدبي الدورة الثانية من معرض الشوكولاتة والمعجنات «صالون دو شوكولا اي دي لا باتيسيري»، أكبر معرض للشوكولاتة في العالم، ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف زائر، تتاح لهم الفرصة لمقابلة أكثر من 60 شركة عارضة وتذوق وشراء أفضل أنواع الشوكولاتة حول العالم.وتضم الدورة الثانية من معرض «صالون دو شوكولا اي دي لا باتيسيري»، عرض أزياء الشوكولاتة الشهير، بمشاركة 13 مصمماً وبالتعاون مع مشاهير طهاة المعجنات لابتكار فساتين تحت شعار «المرأة والموضة».

وحضر حفل الافتتاح ماري لوريه شارييه، نائب القنصل العام لفرنسا لدى دولة الإمارات، ولورا فيدو، مديرة الترخيص في صالون دو شوكولا، ونخبة من الطهاة العالميين.

وشارك نحو 40 من طهاة المعجنات من أشهر الفنادق في دبي نصائحهم، كما تنافس 50 شيفاً على الهواء مباشرة للحصول على فرصة للفوز برحلة إلى باريس.