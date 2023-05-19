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"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية

"تشات جي بي تي"على الهواتف الذكية
19 مايو 2023 12:35

أطلقت شركة "أوبن إيه ىي" الخميس تطبيقاً مخصصاً للهاتف المحمول من برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" الذي يشهد أصلاً نمواً هائلاً على الإنترنت وتثير قدراته المذهلة الإعجاب والقلق في آن واحد.

وبات التطبيق الجديد متاحاً على أجهزة "آي فون" في الولايات المتحدة، كبداية، على أن يتوافر "قريباً" في دول أخرى وعلى الهواتف المحمولة العاملة وفق نظام "اندرويد" ("جوجل")، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الناشئة التي تتخذ كاليفورنيا مقراً.

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وسيكون التطبيق مجانياً كما الموقع على الإنترنت، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهاماً عدة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنية واقتراح أفكار وتلخيص نصوص.
وأُطلِق موقع "تشات جي بي تي" في نهاية نوفمبر الفائت، وتجاوز عدد مستخدميه في أسبوع واحد مليوناً، وهو رقم قياسي.

وبعد شهرين، أصبح عدد مستخدميه النشطين نحو 100 مليون شهرياً، وهو رقم قياسي آخر وفقاً لدراسة من "يو بي إس" نشرتها وسائل الإعلام.

المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
الهواتف الذكية
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