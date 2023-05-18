الأطفال مجاناً في «دبي باركس»

دبي (الاتحاد)

دشنت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، موسمها الصيفي، بالإعلان عن دخول الأطفال مجاناً، اعتباراً من بداية يونيو المقبل، وسوف يتمتع الصغار بتجربة الألعاب مجاناً في كل من «موشنجيت دبي» و«حديقة ليجولاند دبي الترفيهية» و«حديقة ليجولاند المائية».

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الحية للعديد من شخصيات الأفلام المحببة إليهم من مدغشقر، بما في ذلك «شريك» و«كونغ فو باندا» و«كيف تمرن تنينك» في «دريم وركس»، فضلاً عن فعالية اللقاء والترحيب التي تقدمها «موشنجيت دبي» لضيوفها.