معالم أبوظبي في برومو «مهمة مستحيلة»

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت بعض المواقع الرئيسة في أبوظبي ضمن البرومو التشويقي الترويجي للجزء الجديد من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» للممثل العالمي توم كروز، ويحمل اسم «مهمة مستحيلة: الحساب الميت الجزء الأول».

وشملت هذه المواقع «صحراء ليوا» وكثبانها الرملية الساحرة، ومبنى مطار أبوظبي الجديد. وقضت أسرة الفيلم، الذي أخرجه كريستوفر ماك كويري، أسبوعين في العاصمة الإماراتية خلال عام 2021، لتصوير بعض المشاهد بدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام» وtwofour54 أبوظبي.

وقال هانز فرايكين، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: نحن سعداء باختيار أبوظبي كموقع لتصوير مشاهد الجزء الجديد من السلسلة السينمائية الشهيرة.