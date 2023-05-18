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«وايلد» تستعد للانطلاق في أبوظبي

«وايلد» تستعد للانطلاق في أبوظبي
19 مايو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تطلق «وايلد»، منصة التواصل النسائية، في السادس والعشرين من مايو الحالي منصة «وايلد أبوظبي»، في فعالية بعنوان «القيادة 101 - تنمية القوة الكامنة»، وتعرض مجموعة متنوعة من المتحدثات خلال الفعالية تفاصيل رحلاتهن الشخصية لتنمية القوة الكامنة داخلهن حتى أصبحن قائدات في مجالاتهن.. ويتطرق النقاش إلى موضوعات قوة التأثير الشخصي وآليات الاستمرارية والقيادة، كما تشهد الفعالية إصدار العضويات الأولى في المنصة تحت اسم «عضوية المؤسسين».. وتسعى «وايلد» إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وإنشاء مجتمع متماسك ورعاية النمو الشخصي.

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