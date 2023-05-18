140 فعاليةً في سوق الحديقة

أبوظبي (الاتحاد)

قدم «سوق الحديقة»، الذي اختتم موسمه الأخير بحديقة أم الإمارات، لرواده أكثر من 140 نشاطاً وفعاليةً، تضمنت مبادرات للصحة واللياقة البدنية وعروضاً ترفيهية وورش عمل فنية وحفلات موسيقية وعروضاً مباشرة، وقدمت الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي لزوارها 95 من هذه الأنشطة مجاناً، كذلك احتفلت الحديقة في شهر مارس بمناسبات مهمة مثل عيد الأم وشهر القراءة، عبر أنشطة وفعاليات أسعدت الضيوف من جميع الأعمار، وقدمت لهم 515 كتاباً مجانياً. وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي- حديقة أم الإمارات: «نحن سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه «سوق الحديقة» للسنة الثانية، ونعتز بما تقدمه الحديقة من أنشطة وفعاليات.