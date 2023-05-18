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Ride On.. «الحصان البطل»

Ride On.. «الحصان البطل»
19 مايو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)
بعد 3 سنوات من آخر أفلامه Vanguard الذي تم تصوير أغلب مشاهده في دبي، وعرض عام 2020، يعود الممثل العالمي جاكي شان إلى السينما بفيلمه الجديد Ride On، الذي يمزج بين الأكشن والدراما والكوميديا.
Ride On، يعرض في السينما المحلية، ويشارك في بطولته جاكي شان، هاوكون ليو، كيلين جو، جينج وو، ورونجوانج يو، ويوشينغ، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ لاري يانج.

مشاهد خطيرة
تدور أحداث الفيلم إطار من الحركة والمواقف الكوميدية، حول «لاو لو» الذي يؤديه جاكي شان، وهو مؤدي مشاهد خطيرة في أفلام الأكشن، ويستخدم حصانه الذكي «ريد هير» الذي دربه على القتال والطاعة، ليكون البطل الرئيس في أغلب هذه المشاهد.
صعوبات مالية
يعاني «لاو لو» صعوبات مالية، ويجد نفسه في مواجهة مشاكله الشخصية مع ابنته التي فقدها منذ فترة طويلة، ولا يستطع رعاية حصانه المحبوب «ريد هير»، فيطلب المساعدة من ابنته وصديقها عندما تم إخباره باحتمالية بيع الحصان بالمزاد لتغطية ديونه، فيدخل في صراع مع محصلي الديون، حتى يصبح هو و«ريد هير» حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتشر قصتهما وقتالهما المستمر مع محصلي الديون.

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مثابرة وإصرار
يتميز Ride On بأنه من نوعية الأفلام العائلية، مثل فيلم The Karate Kid الذي قدمه جاكي شان عام 2010، ويسلط العمل الضوء على أهمية الرياضة والتحدي في حياة الشخص، وكيف يمكن تحقيق الأهداف بالمثابرة والإصرار.
أداء محترف
وبالرغم من الصعوبات التي يعانيها «لاو لو»، إلا أن جاكي شان أضاف على الشخصية حس الفكاهة، وأدى مشاهد درامية أظهرت مدى حبه الحقيقي تجاه ابنته، وحصانه الذي لا يريد خسارته، كما قدم أداءً محترفاً كعادته في مشاهد الحركة والقتال، واستطاع تنفيذ مشاهد تحبس الأنفاس مع الحصان «ريد هير» ببراعة.

السينما
جاكي شان
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