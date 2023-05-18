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بريطانيا تكشف عن تكاليف جنازة الملكة إليزابيث

أحفاد الملكة إليزابيث يتحلقون حول نعشها (أرشيفية)
18 مايو 2023 19:35

كلف الحداد الوطني وجنازة الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي دافعي الضرائب البريطانيين 161,7 مليون جنيه إسترليني (186 مليون يورو) حسب أرقام نشرتها وزارة الخزانة اليوم الخميس.
بعد وفاة الملكة، عن 96 عامًا، في قلعتها الاسكتلندية في "بالمورال" في الثامن من سبتمبر الماضي، نقل نعشها إلى مدينة إدنبرة قبل عرضه للجمهور في قاعة "ويستمنستر" أقدم غرفة في البرلمان البريطاني، لمدة خمسة أيام.
وتجمع مئات الآلاف لتقديم العزاء.
ثم أقيمت الجنازة الرسمية في 19 سبتمبر في كنيسة "ويستمنستر" في لندن بحضور ألفي مدعو بينهم مئات الشخصيات والقادة الأجانب، ثم في "ويندسور" حيث ترقد الملكة إلى جانب زوجها الأمير فيليب.
وقال بيان خطي وجهه وزير الخزانة جون غلين إلى البرلمان إن الكلفة الإجمالية تقدر بنحو 161,743 مليون جنيه إسترليني.
وأكد أن "أولوية الحكومة كانت أن تسير هذه الأحداث بسلاسة (...) مع ضمان سلامة الجمهور".
وذهب أكبر جزء من الفاتورة إلى وزارة الداخلية بمبلغ 73,68 مليون جنيه (قرابة 85 مليون يورو). وقد نشر الآلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عشرة أيام من الحداد الوطني.
تأتي وزارة الثقافة والإعلام في المرتبة الثانية بـ57,42 مليون جنيه (66,2 مليون يورو) متقدمة على الحكومة الاسكتلندية (18,75 مليون جنيه أو 21,6 مليون يورو).
ولم تكشف أرقام رسمية، حتى الآن، لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث التي أقيمت في السادس من مايو الجاري.
لكن بعض الهيئات قدرت كلفتها بمئة مليون جنيه (115 مليون يورو) على الأقل.

المصدر: رويترز
الملكة إليزابيث الثانية
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