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«الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»

«الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»
18 مايو 2023 17:21

دبي (الاتحاد)
برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، شارك معهد دبي للتصميم والابتكار في اليوم المفتوح للإبداع والابتكار الذي ينظمه صندوق الوطن للمرة الأولى بعنوان «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»، وذلك في إطار استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) خلال العام الجاري.
وخلال اليوم المفتوح للإبداع والابتكار، قدم 5 طلاب تصميم إماراتيين وسعوديين من معهد دبي للتصميم والابتكار مجموعة من الحلول المستدامة أمام المشاركين. وأظهرت المشاريع المبتكرة الـ3، الدور المحوري الذي يلعبه التصميم في بناء مستقبل مستدام وإدارة النفايات وحماية التنوع البيولوجي، وهي: مشروع «إحياء» من ابتكار لمياء العوضي وفاطمة لوتاه، وهو عبارة عن روبوت مستقبلي يهدف إلى إعادة إحياء التربة عن طريق تغيير مواقع أعشاش النمل. فيما يهدف مشروع «تحويل صدف البحر إلى مادة حيوية مستدامة» من تصميم دلال جابر، إلى البحث في سبل استخدام صدف البحر كمصدر للمواد الحيوية الجديدة ذات الاستخدامات المتعددة، بما في ذلك بناء المجسّمات تحت الماء، للإسهام في حماية الكائنات البحرية. أما مشروع «قهوتنا» فهو عبارة عن علامة تجارية للمنتجات والخدمات من ابتكار لطيفة السويدي ولطيفة الخوري، ويهدف هذا المشروع بشكل رئيس إلى معالجة أزمة النفايات الناجمة عن إعداد القهوة وتعبئتها.
وشارك في اليوم المفتوح للإبداع والابتكار طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، فضلاً عن ممثلي الجهات الحكومية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء وغيرها من الجهات المحلية البارزة.

 

 

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