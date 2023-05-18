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دنيا

«نيويورك تايمز» تطلق التطبيق السماعي الخاص بها

«نيويورك تايمز» تطلق التطبيق السماعي الخاص بها
18 مايو 2023 11:25

أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء تطبيقاً صوتياً جديداً لمشتركيها، وهي الخدمة الأولى من نوعها التي تضم مدوناتها الصوتية، بالإضافة إلى مقالات مقروءة ووصفات طبخ.
وأشارت نائبة رئيسة "نيويورك تايمز اوديو" ستيفاني بريس إلى أنّ هذا التطبيق المُتاح عبر نظام تشغيل "آي او أس" الخاصة بهواتف "آيفون"، "بات يتيح لجمهورنا بأن يطّلعوا على "تايمز" عندما يكونون عاجزين عن القراءة ".


ولم يشر ناطق باسم الصحيفة إلى موعد طرح التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد".
ويضم التطبيق مدونات صوتية موجودة أصلاً، بالإضافة إلى صحيفة يومية ومقالات مقروءة وموضوعات رياضية من موقع "ذي أتليتيك" الذي استحوذت عليه "نيويورك تايمز" عام 2022، ومجموعة مختارة من وصفات الطبخ والكتب والبرامج التلفزيونية.

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ومن خلال هذا التطبيق المجاني لكن المخصّص لمشتركي الصحيفة بصيغتها الرقمية، تعزز "نيويورك تايمز" موقعها في مجال الصحافة الصوتية الذي شهد ثورة منذ إطلاق المدونات الصوتية.

وتسعى الشركة منذ سنوات عدة إلى تنويع خدماتها، فيما أطلقت بنجاح اشتراكات في وصفات طبخ بالإضافة إلى منصة ألعاب عبر الإنترنت.



المصدر: وكالات
نيويورك تايمز
مدونة صوتية
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