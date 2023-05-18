العثور على 4 أطفال أحياء بعد 17 يوماً من تحطم طائرتهم

يعتقد أن السلطات الكولومبية عثرت على ثلاثة أطفال ورضيع على قيد الحياة بعد 17 يوماً من تحطم طائرة كانوا على متنها في غابة بجنوب البلاد، وفقاً لما ذكره الرئيس جوستافو بترو يوم الأربعاء.

ونشر بترو تغريدة قال فيها: "بعد جهود البحث الشاقة من قبل قواتنا العسكرية، وجدنا على قيد الحياة 4 أطفال اختفوا بسبب تحطم الطائرة في جوافياري. فرحة للبلاد".

ولم تؤكد القوات المسلحة الكولومبية بعد تحديد مكان القاصرين الأربعة وأعمارهم 13 عاماًَ و 9 سنوات و 4 سنوات و11 شهراً.

ونشرت الحكومة الكولومبية أكثر من 100 جندي وكلاباً بوليسية وسكاناً أصليين محليين للعثور على الأطفال الذين كانوا على متن طائرة خفيفة من طراز "سيسنا سي 206" عندما تحطمت في الأمازون في مقاطعة كاكيتا الجنوبية في أول مايو. وتوفي البالغون الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة في الحادث.