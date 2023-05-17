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«متحف الطيبة التراثي» وجهة سياحية

العبدولي يستعرض محتويات المتحف (تصوير: أفضل شام)
18 مايو 2023 02:33

خولة علي (دبي) 

في «قرية الطيبة»، الواقعة ضمن سلسلة جبال الحجر بالفجيرة، يسكن التراث والتاريخ والطبيعة، وسط مكان ازدهر بسكانه ومزارعه ووديانه، وفي هذه القرية أسس أسسه علي أحمد بن داوود العبدولي متحف «الطيبة التراثي» ليصبح مقصداً لكل زائر راغب في الحنين إلى الماضي، وملامسة العبق الأصيل بين جدران المتحف  الذي يضم مقتنيات تراثية متفردة يزيد عمرها عن 200 عام، لتكون شاهدة على تاريخ تليد عاش تفاصيله أهل هذه القرية، وإرث ذكريات مدون على أعتاب المتحف، ليتحول إلى معلم ثقافي  يتوسط الجبال. 
يجسد متحف «الطيبة التراثي»، نمط حياة أهل هذه المنطقة الجبلية في الماضي، وكيف استطاعوا أن يطوعوا من بيئتهم القاسية، أدوات ساهمت في تلبية احتياجاتهم اليومية، وأظهرت قوتهم وإرادتهم في بناء مجتمع مصغر لـ «قرية الطيبة»، وربطها بالقرى الأخرى عبر ممرات وعرة شكّلت مرحلة مهمة من تاريخ يمكن قراءته في زوايا وثنايا المتحف، الشاهد على حقبة زمنية مهمة من حياة أهل هذه القرية.

عادات وتقاليد
تحدث مؤسس «الطيبة التراثي» علي أحمد العبدولي لـ «الاتحاد»، عن تفاصيل المتحف وقيمته التراثية والتاريخية لأهل المنطقة، ومساهمته في استقطاب عدد كبير من الزوار والسياح الراغبين في التعرف على عادات وتقاليد وتراث هذه المنطقة التي تحتضن الجبال، وقال: تأسس المتحف عام 1998، وكان عبارة عن غرفة صغيرة، ثم اتسع ليضم 3 غرف تضم الكثير من المقتنيات القديمة، منها الفخاريات والأواني النحاسية والمعدنية والأدوات المنزلية المصنوعة من سعف النخيل، بالإضافة إلى الأسلحة القديمة والآلات الموسيقية المصنوعة يدوياً، إلى جانب الأجهزة التي انتشرت في القرن الماضي.

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جبلية وزراعية
ولفت العبدولي إلى أن هناك مجسمات تعبر عن البيئة الجبلية، وأهم الأدوات الزراعية المستخدمة في تلك الفترة، ومصادر جلب الماء والاستفادة من الأودية في المزارع، فضلاً عن الحرف التي اعتمد عليها سكان الجبال لتوفير الرزق، كما يضم أزياء وأدوات زينة المرأة الإماراتية من الفضة والحلي.
واستطرد: يجسد المتحف تفاصيل البيوت التقليدية القديمة التي تصور حياة الناس اليومية ومقتنياتهم البسيطة، والعلاقات الاجتماعية التي تكشف مدى قوة وترابط وتكاتف أهل القرية مع بعضهم البعض، وغير ذلك من المقتنيات التراثية والمجسمات التي تروي تاريخ وماضي أهل المنطقة، التي تبهر زوار المتحف.

صون التراث
يحرص علي أحمد العبدولي على حفظ التراث وصونه وغرسه في نفوس الأجيال، وحماية مقتنيات المتحف من الاندثار أو الإهمال، ليكون مقصداً ثقافياً لمحبي السياحة الجبلية. وأعرب عن سعادته بتوافد الكثير من السياح لزيارة القرية والتعرف على مقتنياتها، لافتاً إلى أنه يشارك في مختلف المناسبات والأنشطة المجتمعية والوطنية، ليسهم في تمسك الأجيال بماضيهم ومنحهم فرصة للتعرف على واقع حياة أجدادهم، وما تكبدوه من مشقة وتعب لمواجهة مصاعب الحياة وقسوتها، ومدى قدرتهم على تطويع موارد بيئتهم المحلية لتعينهم على حياتهم وتلبي احتياجاتهم.

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