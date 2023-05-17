هنيدي.. «تاجر فاكهة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الممثل محمد هنيدي لتصوير فيلمه الجديد «البريمو»، الذي تدور أحداثه حول تاجر فاكهة من صعيد مصر، يستقر في القاهرة من أجل تجارته، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، ويشارك في بطولته غادة عادل.

وعن عمله السينمائي الجديد قال هنيدي: الفيلم مستوحى من قصة واقعية حقيقية لشخص صعيدي كان جاره في الطفولة، واتسم هذا الشخص بخفة الظل، إلى جانب نجاحه في تجارة الفاكهة.

وحول ما أثير عن تحضيراته للجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، أوضح هنيدي أنها مجرد توقعات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان يرحب بالفكرة، لما له من ذكريات جميلة في وجدانه.

من جهة أخرى، ينتظر هنيدي طرح فيلمه «الجواهرجي»، الذي يجسد فيه شخصية تاجر مجوهرات يقع في العديد من المشاكل والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ومنى زكي.

ويشهد هذا العمل التعاون الثاني بين هنيدي ومنى بعد 23 عاماً، منذ أن تشاركا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998.