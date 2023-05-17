5 طرق لتحسين الذاكرة

ترجمة: عزة يوسف

هناك العديد من النصائح لتحسين الذاكرة، منها تعلم لغة جديدة ، النوم الجيد، وممارسة الرياضة، إلا أن موقع «Universe of Memory» البولندي نقل 5 طرق غريبة وخارجة عن المألوف من بعض العلماء لتقوية الذاكرة، وهي:

النظر إلى الأشجار

إذا لم تكن من المتأملين المحبين للطبيعة والأشجار والنباتات، فقد ترغب في إعادة النظر في ذلك، وتبدأ بالتحديق في صور الأشجار أو التجول في المتنزهات والحدائق، حيث أثبتت الدراسات أن ذلك يمكن أن يحسن الذاكرة والانتباه بنسبة %20.

تناول الكاكاو

مادة «الفلافانول»، إحدى مضادات الأكسدة في مشروب «الكاكاو» أو الشوكولاتة، تحسن مهارات الذاكرة التي يفقدها الناس مع تقدم العمر، وتوجد تلك المادة في الشاي والتفاح والتوت، إلا أنه يجب الانتباه إلى الجرعة اليومية التي يتم استهلاكها حتى لا يعاني الشخص من الآثار الجانبية.

أكل الجوز

أظهرت الدراسات تحسناً كبيراً في مهارات التعلم وتقليل القلق والتنمية الحركية في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالجوز، ويرى العلماء أن ذلك قد يرجع إلى المحتوى المرتفع من مضادات الأكسدة في الجوز، ما ساهم في حماية دماغ فئران التجارب من مرض «الزهايمر».

استنشاق «روزماري»

كشفت إحدى الدراسات أن ذاكرة البالغين الأصحاء تحسنت، وتمكنوا من تذكر الأحداث وإكمال المهام مع استنشاق رائحة زيت نبات إكليل الجبل العطري المعروف باسم «روزماري».

مضغ العلكة

يؤدي مضغ العلكة إلى زيادة تقوية الذاكرة بنسبة %20، بسبب تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، كما يساعد على مواصلة التركيز بشكل أكبر.