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موموا.. تجربة سباق حماسية في ياس

موموا.. تجربة سباق حماسية في ياس
18 مايو 2023 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك الممثل الأميركي الشهير «جيسون موموا» في تجربة قيادة حافلة بمشاعر السرعة والتشويق أطلق خلالها العنان لشغفه بعالم السيارات في حلبة مرسى ياس بالتزامن مع بدء العرض العالمي لفيلم السرعة والأكشن «فاست آند فيوريوس 10». وأشرف موموا خلال هذه التجربة على عدد من عشاق السرعة والحماس من أصحابه الضيوف، حيث قام بتعريفهم على المهارات والمعارف التي يحتاجونها للمشاركة في سباقات السرعة على جزيرة ياس، وكيف يمكنهم تحقيق نوع من الانسجام والتناغم عند قيادة السيارة. 
وعند نهاية السباق، شارك موموا في جولة قيادة ودية في حلبة مرسى ياس لتعريف جمهوره ومتابعيه حول الأسلوب الأمثل للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المختلفة التي تمتاز بها جزيرة ياس.

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