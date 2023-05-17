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«وابل» روبوت إماراتي يكافح الحرائق

«وابل» روبوت إماراتي يكافح الحرائق
18 مايو 2023 02:33

دبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة «أف اف بوتس» الإماراتية، «روبوت» محلياً لمكافحة الحرائق هو الأول على مستوى الشرق الأوسط، ويتميز الروبوت «وابل» بمواصفات فنية وقدرات تشغيلية عالمية المستوى.. ويشكل إضافة نوعية لجهود فرق الإطفاء، حيث يمكنه مساندة جهود المختصين أثناء أطفاء الحرائق، ويدعم سلامتهم خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمهام الخطرة، ويعمل «وابل» بالكهرباء بطاقة ضخ مياه قوية قدرها 8000 لتر بالدقيقة الواحدة بضغط 16بار، ومزود بنظام «جي بي اس» و6 كاميرات تغطي الاتجاهات الأربعة.
وقال محمد إسلام الرئيس التنفيذي للشركة: «وابل» رديف ومكمل لدور الدفاع المدني ويشكل إضافة نوعية لجهوده في مكافحة الحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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